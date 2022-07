Paire | «Sono due giorni che non bevo alcolici | mi sto curando Siamo tennisti | ma anche esseri umani»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 9 luglio 2022) Mi piacevano i momenti di stress, mentre ora è diventato sempre più complicato. Non appenastressato divento ansioso e vado nel panico Ho capito che avevo bisogno di aiuto Vedo strizzacervelli, vedo molte persone che cercano di capire cosa mi sta succedendo. Da solo non potevo farcela. Consulto un ipnotizzatore, uno psicologo. Ho un mental trainer Benoitsi racconta in un’intervista a Brut. Il tennista parla di un malessere che lo ha assalito a livello mentale, parla di depressione. «Tutti gli sportivi posriconoscersi in me. Ho bisogno di vedere i miei amici, di uscire. Amo bere il mio piccolo bicchiere di alcol. Amo i barbecue a ora di pranzo e stare seduto a bordo piscina a non fare nulla, non fare sport, non fare tennis. Quello di cui ho bisogno è riuscire a trovare la via di mezzo, fare festa ma ...