Padre e figlio annegano a Fano, recuperato corpo del bimbo (Di sabato 9 luglio 2022) Pesaro, 9 lug. (Adnkronos) - E' stato trovato in mare a Fano il corpo senza vita del bambino di 8 anni scomparso da stamattina mentre faceva il bagno con il Padre, morto annegato, e con il fratello 13enne, che è ora in ospedale. Lo rendono noto i vigili del fuoco, intervenuti per le operazioni di soccorso anche con l'elicottero Drago 151 del nucleo di Bologna e personale sommozzatore a bordo. Da una prima ricostruzione è stata la moglie e madre delle vittime a dare l'allarme. L'uomo è stato soccorso, ma da subito le sue condizioni sono apparse molto gravi ed è deceduto poco dopo. Un principio di annegamento severo è stato riscontrato anche per il 13enne, soccorso e trasportato con l'eliambulanza all'ospedale Torrette di Ancona. Leggi su iltempo (Di sabato 9 luglio 2022) Pesaro, 9 lug. (Adnkronos) - E' stato trovato in mare ailsenza vita del bambino di 8 anni scomparso da stamattina mentre faceva il bagno con il, morto annegato, e con il fratello 13enne, che è ora in ospedale. Lo rendono noto i vigili del fuoco, intervenuti per le operazioni di soccorso anche con l'elicottero Drago 151 del nucleo di Bologna e personale sommozzatore a bordo. Da una prima ricostruzione è stata la moglie e madre delle vittime a dare l'allarme. L'uomo è stato soccorso, ma da subito le sue condizioni sono apparse molto gravi ed è deceduto poco dopo. Un principio di annegamento severo è stato riscontrato anche per il 13enne, soccorso e trasportato con l'eliambulanza all'ospedale Torrette di Ancona.

Pubblicità

fanpage : ?? Tragedia in mare questa mattina. Un uomo è morto annegato mentre stava facendo il bagno in mare con i due figli:… - infoitinterno : Padre e figlio muoiono annegati, l'altro si salva: tragedia a Fano - infoitinterno : Padre e figlio muoiono annegati, l'altro si salva: tragedia a Fano - infoitinterno : Padre e figlio annegano, un altro in ospedale - infoitinterno : Padre e figlio annegano, un altro in ospedale -