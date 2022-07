Padre annega a Fano, un figlio disperso e un altro grave in ospedale (Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – Tragedia in zona Gimarra a Fano (Pesaro). Un uomo è annegato mentre faceva il bagno insieme ai figli, di 8 e 13 anni, vicino agli scogli. Il ragazzino più grande è stato soccorso in condizioni serie e trasportato in ospedale mentre il bambino più piccolo è ancora disperso. Le ricerche vengono coordinate dalla guardia costiera di Pesaro. Da una prima ricostruzione è stata la moglie della vittima a dare l’allarme. L’uomo è stato soccorso, ma da subito le sue condizioni sono apparse molto gravi ed è deceduto poco dopo. Un principio di annegamento severo è stato riscontrato anche per il 13enne, soccorso e trasportato con l’eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona. Sono invece ancora in corso, anche con mezzi navali ed elicotteri, le ricerche del bambino di 8 anni. ... Leggi su italiasera (Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – Tragedia in zona Gimarra a(Pesaro). Un uomo èto mentre faceva il bagno insieme ai figli, di 8 e 13 anni, vicino agli scogli. Il ragazzino più grande è stato soccorso in condizioni serie e trasportato inmentre il bambino più piccolo è ancora. Le ricerche vengono coordinate dalla guardia costiera di Pesaro. Da una prima ricostruzione è stata la moglie della vittima a dare l’allarme. L’uomo è stato soccorso, ma da subito le sue condizioni sono apparse molto gravi ed è deceduto poco dopo. Un principio dimento severo è stato riscontrato anche per il 13enne, soccorso e trasportato con l’eliambulanza all’Torrette di Ancona. Sono invece ancora in corso, anche con mezzi navali ed elicotteri, le ricerche del bambino di 8 anni. ...

