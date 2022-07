Ottava tappa Tour de France 2022: Van Aert vince a Losanna. Pogacar sempre in maglia gialla (Di sabato 9 luglio 2022) Wout Van Aert ha vinto l’Ottava tappa Tour de France 2022, da Doule a Losanna di 186 km, precedendo l’australiano Micheal Matthews e la maglia gialla Pogacar che guadagna cosi quattro secondi di abbuono sui diretti avversari in classifica generale. Ottava tappa Tour de France : cosa è accaduto? L’arrivo della Grand Boucle in Svizzera vede il secondo successo di questa edizione del campione belga dopo quello di Calais. La frazione di giornata inizia con la fuga di un gruppetto di corridori, tra cui l’italiano Matteo Cattaneo, che però viene ripreso all’inizio della salita. A trovare lo scatto decisivo è Van Aert che precede ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 9 luglio 2022) Wout Vanha vinto l’de, da Doule adi 186 km, precedendo l’australiano Micheal Matthews e lache guadagna cosi quattro secondi di abbuono sui diretti avversari in classifica generale.de: cosa è accaduto? L’arrivo della Grand Boucle in Svizzera vede il secondo successo di questa edizione del campione belga dopo quello di Calais. La frazione di giornata inizia con la fuga di un gruppetto di corridori, tra cui l’italiano Matteo Cattaneo, che però viene ripreso all’inizio della salita. A trovare lo scatto decisivo è Vanche precede ...

Pubblicità

ledicoladelsud : Van Aert vince in volata l’ottava tappa del Tour - messina_oggi : Van Aert vince in volata l’ottava tappa del TourLOSANNA (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Wout Van Aert ha vinto l'ottava ta… - blogsicilia : #notizie #sicilia Van Aert vince in volata l’ottava tappa del Tour - - sportli26181512 : Tour de France, Van Aert vince 8^ tappa a Losanna. Pogacar conserva maglia gialla: Sul traguardo di Losanna la magl… - nestquotidiano : Van Aert vince in volata l’ottava tappa del Tour -