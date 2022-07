Ortigia Film Festival 2022 | tra gli ospiti Jasmine Trinca | Abel Ferrara e Carlo Verdone

CettinaCaminiti : RT @OrtigiaFilmFest: Conferenza Stampa della XXIV edizione di Ortigia Film Festival by @tamtamsiracusa #ortigiafilmfestival - valentina_ci_75 : RT @siracusaoggi: (Ortigia Film Fest, Jasmine Trinca apre la kermesse. A Verdone premio all'Eccellenza) - - siracusaoggi : (Ortigia Film Fest, Jasmine Trinca apre la kermesse. A Verdone premio all'Eccellenza) - - OrtigiaFilmFest : Conferenza Stampa della XXIV edizione di Ortigia Film Festival by @tamtamsiracusa #ortigiafilmfestival - radiotaormina : Si terrà dal 16 al 23 luglio la quattordicesima edizione di Ortigia Film Festival, il festival internazionale di ci… -

Al via, dal 16 al 23 luglio 2022, la quattordicesima edizione diFestival, il festival internazionale di cinema della città di Siracusa, diretto da Lisa Romano e Paola Poli. Un'edizione all'insegna di grandi nomi del cinema nazionale e internazionale. ...... come i', chiosa Paola Poli , direttore artistico del Busto ArsizioFestival, diFestival e dell'ItalianFestival 'I luoghi dell'anima', consulente del Torino...Un omaggio alla Sicilia e al Dna della maison in occasione del decimo anno dell’alta moda. Con 106 look tra sacro e profano, tra nero da devota e ...Ortigia Film Festival (OFF) è in arrivo con ospiti d'eccezione. Nella suggestiva cornice del centro storico di Siracusa, Patrimonio Unesco, sa ...