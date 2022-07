Orsa Taxi | “Vigileremo su lavori Commissione e individueremo nuova data per sciopero”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – “Non si può aprire un dialogo mettendo sul tavolo una pistola fumante. Ieri, durante l’incontro con la viceministra delle Infrastrutture e mobilità sostenibili è arrivata l’ennesima chiusura da parte del Governo. Noi eravamo intenzionati a trovare un punto d’intesa ma Bellanova ci ha riproposto le stesse cose: unarimodulazione dell’articolo 10 del ddl concorrenza ma sempre confermando che l’impianto legislativo rimarrà quello del passaggio attraverso la legge delega e questo per noi non può andare. Siamo irremovibili”. Ad affermarlo all’Adnkronos è il segretario nazionale di, Rosario Gallucci il giorno dopo l’incontro al Mims sottolineando la sua contrarietà, come quella dell’intera categoria, “alla delega ampia al governo” su questo tema. “Ora la parola passa al Parlamento e la settima prossima ci sarà ...