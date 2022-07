Oroscopo Paolo Fox domenica 10 luglio 2022 | le previsioni segno per segno

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 9 luglio 2022)Fox 10. Buonaa tutti! Anche questa caldissima settimana di, la prima ‘completa’ è giunta al capolinea. Siete al mare? Avete progetti per le ferie o è ancora tutto da decidere? Ma, soprattutto, questa giornata come andrà in amore? I single, dopo tanto, riusciranno a incontrare l’anima gemella o l’estate è solo all’insegna di storie ‘avventurose’ e passionali? Non ci resta che scoprirlo con lediFox, con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto. Leggi anche: Anticipazioni, segni fortunati (e sfortunati) per lavoro e denaro: classifica eFox: ...