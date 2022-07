Oroscopo di Paolo Fox Domenica 10 Luglio 2022 | Acquario stanco

Leggi su zon

(Di sabato 9 luglio 2022) L’diFox per oggi,10Ariete Domani avrete Luna amica. Dal pomeriggio in po avrete dialoghi più distesi con gli altri. Ritroverete la voglia di comunicare e mettervi in gioco. Resteranno solo alcune incertezze che vi trascinate dallo scorso anno riguardo le finanze e i progetti. Guai a non avere sfide per voi! Toro Domani potrete lasciarvi alle spalle le tensioni degli ultimi due giorni. Queste stelle vi aiuteranno ad avere una prospettiva più ampia del futuro. Certo, quel Marte tende a provocare il vostro orgoglio. In questi giorni molti di voi tendono a provocare il vostro orgoglio. Tipico di voi è pretendere che una cosa si faccia come volete voi, senza ascoltare l’opinione dell’altro. Gemelli Domani pomeriggio il vostro morale potrebbe colare a picco, per un ...