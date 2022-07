Oriana Sabatini e il dettaglio su Instagram che scatena la polemica | “Non è

Pubblicità

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primo Un'estate da svincolato per Paulo Dybala, che per un po' ha messo in stand by il suo futuro concentrandosi solo sulle vacanze insieme alla compagna. E' stata una stagione complicata per l'argentino, che ha lasciato la Juventus e ora valuterà nuove proposte.intanto ha voluto immortalare i momenti migliori delle vacanze con ...Nelle ultime ore un post pubblicato dalla fidanzata di Dybala,, ha scatenato molte critiche. Qual è il motivo. Un bikini minimal di colore giallo e il sole di Miami... si è mostrata così su Instagram la fidanzata del calciatore Paulo Dybala , ... Dybala: dalla fidanzata Oriana Sabatini a mamma Alicia, il suo clan Un'estate da svincolato per Paulo Dybala, che per un po' ha messo in stand by il suo futuro concentrandosi solo sulle vacanze insieme alla compagna Oriana Sabatini. E' stata una stagione complicata pe ...Pioggia di critiche per la fidanzata di Paulo Dybala, Oriana Sabatini. La cantante è stata criticata dopo aver pubblicato degli scatti in bikini.