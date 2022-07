(Di sabato 9 luglio 2022) Parla all'HuffPost Piero Silva, ex consulente del progetto: "Poggerà su 15 metri di fango molle, a livello scientifico non è dimostrato che regga. Mi sono dimesso per etica professionale". Le incognite? Troppe: "Tecniche convenzionali mai sperimentate a tali profondità, fondale di consistenza nulla, enorme impiego di rocce. Serviranno il doppio dei soldi e il triplo dei tempi. I colleghi stranieri mi dicono: questa è roba da italiani"

Pubblicità

napam_51 : RT @napam_51: RENDEZIONE DELL'IMMENSO AGRO PONTINO (OPERA FARAONICA) CHE IL REGIME ATTUALE MAFIOSO, DISSACRATORE E MISTIFICATORE DELLA VERA… - ErmannoKilgore : @auleia1 Troppo profondi i fondali opera faraonica -

L'HuffPost

È la più costosamarittima della storia italiana finanziata con fondi pubblici statali ed europei, l'infrastrutturasimbolo del Recovery italiano, sostenuta anche dal premier Mario Draghi che a ...L'idea risale agli anni '60, si rifà al progetto SIMPO, testimone di un'Italia, molto diversa dall'attuale, proponeva un'per la navigazione commerciale la cui, già discutibile allora, ... "Opera faraonica, lunga, costosa e inutile. Con la Diga di Genova stiamo buttando i miliardi del Pnrr" (di C. Paudice) Parla all'HuffPost Piero Silva, ex consulente del progetto: "Poggerà su 15 metri di fango molle, a livello scientifico non è dimostrato che regga. Mi ...Via libera ieri al protocollo: Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro e Cesena si sono impegnati a lavorare per completare i propri interventi ...