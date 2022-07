Omofobia | Grassadonia Si | ' in nostro programma proposte di Famiglie Arcobaleno'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Sinistra italiana ha accolto la proposta di legge avanzata dallee dalla Rete Lenford pet la pari dignità familiare, all'interno del proprioelettorale. Siamo il primo partito a farlo e spero sia l'inizio di una lungo elenco di adesioni. È impensabile che ancora oggi alla comunità lgbtqia+ siano negate tutele e diritti basilari, necessari per vivere con serenità". Lo annuncia Marilena, responsabile Diritti e libertà di Sinistra italiana. “Questa proposta di legge redatta dalle due associazioni -spiega- non si inventa nulla. Ma ponendo l'accento sull'ipocrisia di voler mantenere le persone lgbt+ un gradino sotto le altre, prevede semplicemente di estendere i diritti già riconosciuti per le coppie eterosessuali anche alle donne single e alle coppie ...