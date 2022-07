Omofobia: Cirinnà, 'passi avanti anche da Slovenia, Italia sempre più isolata' (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "anche la Slovenia muove un passo deciso e definitivo in direzione dell'eguaglianza di tutte le famiglie. L'Italia è sempre più isolata. È ora di decidere. In questo senso, guardo con grande attenzione alla proposta di legge delle associazioni Lgbt+ Famiglie Arcobaleno e Rete Lenford per l'uguaglianza e la pari dignità familiare. Non possono più essere negati alla comunità lgbtq+ tutele e diritti basilari. Si tratta di un tassello fondamentale, insieme a una legge contro i crimini d'odio, per fare dell'Italia un Paese più civile e democratico”. Lo afferma la senatrice Monica Cirinnà, responsabile Diritti del Pd. Leggi su iltempo (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "lamuove un passo deciso e definitivo in direzione dell'eguaglianza di tutte le famiglie. L'più. È ora di decidere. In questo senso, guardo con grande attenzione alla proposta di legge delle associazioni Lgbt+ Famiglie Arcobaleno e Rete Lenford per l'uguaglianza e la pari dignità familiare. Non possono più essere negati alla comunità lgbtq+ tutele e diritti basilari. Si tratta di un tassello fondamentale, insieme a una legge contro i crimini d'odio, per fare dell'un Paese più civile e democratico”. Lo afferma la senatrice Monica, responsabile Diritti del Pd.

