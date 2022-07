Omicron, devo lavorare se ho il Covid? Richiedere il certificato medico non è obbligatorio (Di sabato 9 luglio 2022) Con l'aumento del numero dei contagi, molte aziende rischiano di ritrovarsi senza personale. Eppure, se il tipo di mansione da svolgere si può portare avanti anche da casa e se l'azienda autorizza lo ... Leggi su leggo (Di sabato 9 luglio 2022) Con l'aumento del numero dei contagi, molte aziende rischiano di ritrovarsi senza personale. Eppure, se il tipo di mansione da svolgere si può portare avanti anche da casa e se l'azienda autorizza lo ...

Pubblicità

Marceli91113868 : RT @AxiaFel: Nn ho febbre da 5 giorni, né altri sintomi. Ma devo farmi 3 giorni in più di quarantena (in tutto 10) rispetto alla mia amica… - jopratix : RT @AxiaFel: Nn ho febbre da 5 giorni, né altri sintomi. Ma devo farmi 3 giorni in più di quarantena (in tutto 10) rispetto alla mia amica… - alborama : RT @AxiaFel: Nn ho febbre da 5 giorni, né altri sintomi. Ma devo farmi 3 giorni in più di quarantena (in tutto 10) rispetto alla mia amica… - mammasi68 : RT @AxiaFel: Nn ho febbre da 5 giorni, né altri sintomi. Ma devo farmi 3 giorni in più di quarantena (in tutto 10) rispetto alla mia amica… - CarlaPavesi1 : RT @AxiaFel: Nn ho febbre da 5 giorni, né altri sintomi. Ma devo farmi 3 giorni in più di quarantena (in tutto 10) rispetto alla mia amica… -