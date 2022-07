Omicidio Willy, la lettera della madre diventa virale su Facebook. Ma è un fake (Di sabato 9 luglio 2022) L’Omicidio di Willy Monteiro Duarte è stato al centro del dibattito pubblico da quando, il 6 settembre del 2020, il giovane venne ucciso a calci e pugni per aver difeso un amico nel corso di una rissa. La rabbia nei confronti dei presunti assassini, condannati all’ergastolo lo scorso 4 luglio, è stata da subito accompagnata da ondate di affetto nei confronti della giovane vittima, e di solidarietà nei confronti della sua famiglia. Ma c’è anche chi ha provato a sfruttare il clamore mediatico che circonda la vicenda per aumentare la propria visibilità online. Succede per esempio su Facebook, dov’è spuntata una lettera attribuita alla mamma di Willy. Che in realtà la donna non ha mai scritto. Il contenuto del post virale «Nanetto mio adoratissimo, ... Leggi su open.online (Di sabato 9 luglio 2022) L’diMonteiro Duarte è stato al centro del dibattito pubblico da quando, il 6 settembre del 2020, il giovane venne ucciso a calci e pugni per aver difeso un amico nel corso di una rissa. La rabbia nei confronti dei presunti assassini, condannati all’ergastolo lo scorso 4 luglio, è stata da subito accompagnata da ondate di affetto nei confrontigiovane vittima, e di solidarietà nei confrontisua famiglia. Ma c’è anche chi ha provato a sfruttare il clamore mediatico che circonda la vicenda per aumentare la propria visibilità online. Succede per esempio su, dov’è spuntata unaattribuita alla mamma di. Che in realtà la donna non ha mai scritto. Il contenuto del post«Nanetto mio adoratissimo, ...

