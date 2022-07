Omicidio Shinzo Abe | il Papa | “Un atto insensato | sono vicino al popolo giapponese”

(Di sabato 9 luglio 2022) Città del Vaticano –Francesco ha inviato un telegramma di cordoglio per l’assassinio dell’ex primo ministro del Giappone,Abe (leggi qui). Il Pontefice, si legge nel messaggio trasmesso a nome del Pontefice dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin al nunzio apostolico in Giappone mons. Leo Boccardi, “è rimasto profondamente addolorato nell’apprendere dell’assassino” di Abe e formula “sentite condoglianze alla sua famiglia, agli amici e aldel Giappone”. “Sull’onda di questo– aggiunge il messaggio -, egli prega perché la societàsia rafforzata nel suo storico impegno per la pace e la non violenza”. Un messaggio simile è stato postato sull’account Twitter @Pontifex:profondamente addolorato per l’assassinio ...

