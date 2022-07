Omar Confalonieri, arrestato di nuovo l'agente immobiliare che drogò e stuprò una donna: emersi altri 5 casi (Di sabato 9 luglio 2022) Nuove accuse di violenze sessuali per Omar Confalonieri , l'ex agente immobiliare condannato in primo grado a Milano , con rito abbreviato, a una pena di 6 anni e 4 mesi per aver drogato una coppia di ... Leggi su leggo (Di sabato 9 luglio 2022) Nuove accuse di violenze sessuali per, l'excondannato in primo grado a Milano , con rito abbreviato, a una pena di 6 anni e 4 mesi per aver drogato una coppia di ...

