Olanda, ginecologo mise incinta le pazienti con l’inganno: sale a 41 il numero dei figli (Di sabato 9 luglio 2022) Un terribile inganno è stato svelato e ha portato alla luce ben 41 figli. A fronte di una lunga indagine è stato appurato, infatti, che Jos Beek, il ginecologo olandese che si occupava di trattamenti per la procreazione assistita nell’ospedale di Leiderdorp (a pochi chilometri dall’Aia), tra gli anni Settanta e Novanta usò il proprio sperma ad insaputa delle pazienti per farle rimanere incinte. E che quel ginecologo, morto nel 2019, è oggi l’effettivo padre di almeno 41 figli, come sostiene una nuova ricerca pubblicata dal NLTimes, e non di “solo” 21 figli come si pensava in precedenza. Lo studio ha inoltre rivelato che il ginecologo era portatore di una rara condizione ereditaria, che in alcuni casi può portare a severe conseguenze, due bimbi sono infatti morti a poca ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 9 luglio 2022) Un terribile inganno è stato svelato e ha portato alla luce ben 41. A fronte di una lunga indagine è stato appurato, infatti, che Jos Beek, ilolandese che si occupava di trattamenti per la procreazione assistita nell’ospedale di Leiderdorp (a pochi chilometri dall’Aia), tra gli anni Settanta e Novanta usò il proprio sperma ad insaputa delleper farle rimanere incinte. E che quel, morto nel 2019, è oggi l’effettivo padre di almeno 41, come sostiene una nuova ricerca pubblicata dal NLTimes, e non di “solo” 21come si pensava in precedenza. Lo studio ha inoltre rivelato che ilera portatore di una rara condizione ereditaria, che in alcuni casi può portare a severe conseguenze, due bimbi sono infatti morti a poca ...

Pubblicità

Luce_news : Olanda, ginecologo mise incinta le pazienti con l’inganno: sale a 41 il numero dei figli - CatelliRossella : ??????Olanda: ginecologo generò 41 figli con l'inganno - Europa - ANSA - KlaraWeibel : Olanda, ginecologo genera 41 figli con l'inganno: ecco come ha truffato le future madri - domenicosabell1 : Olanda, ginecologo genera 41 figli con l'inganno: ecco come ha truffato le future madri - infoitestero : Olanda, ginecologo genera 41 figli con l'inganno: ecco come ha truffato le future madri -