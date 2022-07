“Offerto un futuro da dirigente nel Napoli per convincerlo a firmare”: clamorosa rivelazione sulla trattativa (Di sabato 9 luglio 2022) Il primo argomento affrontato dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli nel corso della conferenza stampa odierna è stato quello relativo al futuro di Kalidou Koulibaly. Il difensore franco-senegalese, com’è ormai ampiamente noto, è in scadenza di contratto e tra sei mesi sarà libero di accordarsi a zero con un’altra squadra in vista della stagione 2023-2024. Il dirigente del club partenopeo ha così chiarito la situazione nel corso dell’incontro odierno con la stampa: “Non è arrivata nessuna offerta di nessun club, ma non nego che Kalidou che va in scadenza. Stiamo parlando tutti i giorni con lui. Il presidente gli ha fatto un’offerta irrinunciabile, gli ha Offerto 6 milioni netti per 5 anni con un futuro da dirigente. Ha preso un po’ di tempo, ci ha detto che vuole valutare”. Non solo uno ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 9 luglio 2022) Il primo argomento affrontato dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli nel corso della conferenza stampa odierna è stato quello relativo aldi Kalidou Koulibaly. Il difensore franco-senegalese, com’è ormai ampiamente noto, è in scadenza di contratto e tra sei mesi sarà libero di accordarsi a zero con un’altra squadra in vista della stagione 2023-2024. Ildel club partenopeo ha così chiarito la situazione nel corso dell’incontro odierno con la stampa: “Non è arrivata nessuna offerta di nessun club, ma non nego che Kalidou che va in scadenza. Stiamo parlando tutti i giorni con lui. Il presidente gli ha fatto un’offerta irrinunciabile, gli ha6 milioni netti per 5 anni con unda. Ha preso un po’ di tempo, ci ha detto che vuole valutare”. Non solo uno ...

Pubblicità

FBiasin : #Giuntoli: “#Koulibaly? Il presidente gli ha offerto 6 milioni per 5 anni, pari a 60 milioni lordi, offrendogli anc… - claudioruss : #Giuntoli: “#Koulibaly-#Meret-#Fabian? Non sono arrivate offerte. Kalidou vale tanto per noi, De Laurentiis gli ha… - IreneATMwannabe : RT @FBiasin: #Giuntoli: “#Koulibaly? Il presidente gli ha offerto 6 milioni per 5 anni, pari a 60 milioni lordi, offrendogli anche un futur… - Frances99584624 : RT @FBiasin: #Giuntoli: “#Koulibaly? Il presidente gli ha offerto 6 milioni per 5 anni, pari a 60 milioni lordi, offrendogli anche un futur… - Fprime86 : RT @Spazio_J: Futuro Koulibaly, quanto ha offerto il Napoli per il rinnovo: svelata la cifra - -