“Obiettivo giustizia sociale Il M5S non si fermerà”

(Di sabato 9 luglio 2022) Senatore Iunio Valerio Romano (M5S), nella lettera consegnata al premier il vostro leader, Giuseppe Conte, ha molto insistito sui dossier sociali, dal Reddito di cittadinanza al salario minimo. Perché? “Perché sono temi fondanti che rappresentano una priorità per il Movimento e prima ancora per il Paese. Consentono di realizzare uno degli obiettivi per noi primari, quello della, e si rendono necessari oggi più che mai nel difficile contesto socio-economico in cui viviamo”. L’Istat ha certificato che grazie al Reddito di cittadinanza ci sono stati un milione di poveri in meno. “Durante la pandemia il Reddito di cittadinanza ha fatto da paracadute per un’ampia fascia di popolazione. L’oggettività dei dati ci dice che la nostra visione è stata giusta. Il Reddito è strumentalmente criticato con una narrazione fuorviante per attaccare il ...