«Obbligo di Pos incostituzionale»: l'esperto spiega perché. Meloni: «Basta con questa tassa occulta» (Di sabato 9 luglio 2022) Una «tassa occulta» che calpesta «i principi costituzionali». Giorgia Meloni torna a parlare dell'insostenibilità dell'Obbligo del Pos, ricordando che «l'Italia aveva già ricevuto un richiamo ufficiale dalla Bce sulla spregiudicata lotta all'unica moneta a corso legale che è il contante, portata avanti indistintamente dagli ultimi governi per favorire la costosa e privata moneta elettronica». «Un costo tutto a carico di esercenti e cittadini, che aumenta la disparità sociale», ha ribadito la leader di FdI su Facebook, prendendo spunto dalle riflessioni del docente di Legislazione antiriciclaggio nell'Università di Bologna e noto esperto di Diritto dell'economia, Ranieri Razzante.

AlexBazzaro : L’obbligo del Pos non serve per il caffè al bar del mattino. Viene spacciato come lotta all’evasione per far conten… - SecolodItalia1 : «Obbligo di Pos incostituzionale»: l’esperto spiega perché. Meloni: «Basta con questa tassa occulta»… - JoKakamuKazz : RT @lvogruppo: 'Obbligo del Pos incostituzionale'. L'affondo dell'esperto - sologiuma : RT @baffi_francesco: La tracagnotta con il cuore troppo vicino al buco del culo dice che 'l'obbligo del Pos è anticostituzionale'.. - jaredseay361 : RT @baffi_francesco: La tracagnotta con il cuore troppo vicino al buco del culo dice che 'l'obbligo del Pos è anticostituzionale'.. -