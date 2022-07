Nuovo impianto sportivo nel cuore di Benevento: l’annuncio dell’assessore Pasquariello (Di sabato 9 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Sindaco Clemente Mastella e l’Assessore ai Lavori Pubblici Mario Pasquariello comunicano che con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sport, è stato definito l’elenco dei Comuni partecipanti all’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse nell’ambito delle risorse stanziate dal PNRR, Missione 5, “Sport e inclusione sociale”, Cluster 1 e 2, ammessi a finanziamento. Nell’elenco dei 60 Comuni che hanno ottenuto il finanziamento per il Cluster 1 (altri 95 Comuni sono stati ammessi con riserva ed 8 risultano esclusi), relativo alla realizzazione di nuovi impianti sportivi finalizzati a favorire il recupero di aree urbane, risulta il Comune di Benevento che ha presentato il progetto per la realizzazione di un impianto sportivo polivalente indoor ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Sindaco Clemente Mastella e l’Assessore ai Lavori Pubblici Mariocomunicano che con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sport, è stato definito l’elenco dei Comuni partecipanti all’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse nell’ambito delle risorse stanziate dal PNRR, Missione 5, “Sport e inclusione sociale”, Cluster 1 e 2, ammessi a finanziamento. Nell’elenco dei 60 Comuni che hanno ottenuto il finanziamento per il Cluster 1 (altri 95 Comuni sono stati ammessi con riserva ed 8 risultano esclusi), relativo alla realizzazione di nuovi impianti sportivi finalizzati a favorire il recupero di aree urbane, risulta il Comune diche ha presentato il progetto per la realizzazione di unpolivalente indoor ...

CalcioGiulini : Il nuovo stadio di Cagliari Il Cagliari Calcio annuncia di avere presentato al Comune di Cagliari il Progetto Defin… - fiannella067 : RT @UniCredit_IT: #OurClients: #UniCredit finanzia il nuovo parco fotovoltaico della friulana @IFIM, attraverso il piano #FuturoSostenibile… - elaisafrenk : Impianto che ha già problemi ?? #nucleare L'Europa progetta un nuovo reattore per la fusione nucleare - gazzettamantova : Il Comune di Ostiglia trova il nuovo gestore per la piscina chiusa da giugno Impianto affidato ad una società di nu… - GianlucaUgolini : Sulla linea di caduta della valanga si voleva costruire un nuovo impianto. Dedicato agli 'alpinisti' che in questi… -