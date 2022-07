Nuoto, Europei giovanili 2022: Lorenzo Gallossi oro negli 800 sl e trascinatore nella 4×200 sl! Vetrano-Porcari, doppio bronzo (Di sabato 9 luglio 2022) Quinta e penultima giornata di gare andata in archivio per i Campionati Europei Juniores in svolgimento presso l’Otopeni Sports Complex in Romania. Un day-5 particolarmente fortunato per l’Italia visto che di medaglie ne sono arrivate ben quattro: due ori e due bronzi. E’ stato Lorenzo Galossi il protagonista in casa Italia e c’era da aspettarselo. L’allievo di Christian Minotti ha vinto in maniera abbastanza netta gli 800 stile libero in 7:52.04 a precedere il rumeno Vlad-Stefan Stancu (7:54.02) e il polacco Krzysztof Chmielwski (7:56.81). Distante dal suo record italiano di categoria (7:49.76) il romano, ma comunque a segno in questa prova che gli ha consegnato il suo primo titolo continentale giovanile della carriera. Sesta piazza per l’altro rappresentante del Bel Paese, Tommaso Griffante (8:03.67). Poco dopo Galossi ha trascinato la ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) Quinta e penultima giornata di gare andata in archivio per i CampionatiJuniores in svolgimento presso l’Otopeni Sports Complex in Romania. Un day-5 particolarmente fortunato per l’Italia visto che di medaglie ne sono arrivate ben quattro: due ori e due bronzi. E’ statoGalossi il protagonista in casa Italia e c’era da aspettarselo. L’allievo di Christian Minotti ha vinto in maniera abbastanza netta gli 800 stile libero in 7:52.04 a precedere il rumeno Vlad-Stefan Stancu (7:54.02) e il polacco Krzysztof Chmielwski (7:56.81). Distante dal suo record italiano di categoria (7:49.76) il romano, ma comunque a segno in questa prova che gli ha consegnato il suo primo titolo continentale giovanile della carriera. Sesta piazza per l’altro rappresentante del Bel Paese, Tommaso Griffante (8:03.67). Poco dopo Galossi ha trascinato la ...

