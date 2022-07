Norvegia, parte la Campagna Artica High North22: Italia protagonista (Di sabato 9 luglio 2022) Sabato 2 luglio dal porto norvegese di Tromsø ha preso il largo la Campagna Artica di Geofisica marina High North22 che vedrà la Marina Militare al fianco della comunità scientifica nazionale e internazionale nelle ricerche marine in Artico. Nave Alliance, di proprietà della NATO e con bandiera e equipaggio della Marina Militare, è salpata lo scorso 21 maggio dal porto di La Spezia ed è approdata nella città norvegese di Tromsø per iniziare la sesta Campagna di Geofisica marina High North22. La missione condotta dalla Marina Militare, con il coordinamento scientifico dell’Istituto Idrografico della Marina, coinvolgerà nelle attività del programma High North i principali attori della ricerca marina in Artico quali istituzioni ed enti di ricerca ... Leggi su ildenaro (Di sabato 9 luglio 2022) Sabato 2 luglio dal porto norvegese di Tromsø ha preso il largo ladi Geofisica marinache vedrà la Marina Militare al fianco della comunità scientifica nazionale e internazionale nelle ricerche marine in Artico. Nave Alliance, di proprietà della NATO e con bandiera e equipaggio della Marina Militare, è salpata lo scorso 21 maggio dal porto di La Spezia ed è approdata nella città norvegese di Tromsø per iniziare la sestadi Geofisica marina. La missione condotta dalla Marina Militare, con il coordinamento scientifico dell’Istituto Idrografico della Marina, coinvolgerà nelle attività del programmaNorth i principali attori della ricerca marina in Artico quali istituzioni ed enti di ricerca ...

