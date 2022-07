“Non stavo affatto bene”: dopo 3 mesi lo può dire, costretta a nasconderlo durante il GF Vip (Di sabato 9 luglio 2022) Una nota soubrette si lascia andare ad una confessione intima: il suo percorso al GF Vip le ha riservato parentesi molto sofferte. Alfonso Signorini del GF Vip (fonte youtube)Gli strascichi dell’ultima edizione del “GF Vip” si stanno trascinando ben oltre la data di scadenza del format. Uno dei personaggi più amati dello show si è nelle ultime ore confessato al portale “The Pipol Gossip”: si tratta dell’ex volto di “Non è la Rai” Miriana Trevisan. L’ex gieffina è stata interrogata in merito al mancato invito al compleanno di Soleil Sorge, ma ha approfittato dello spazio sui media per rivelare alcuni retroscena da brivido durante la sua esperienza nel reality per antonomasia. Nonostante le presunte zuffe coi fan su Twitter e le controversie circa la sua relazione con Biagio D’Anelli, Miriana è percepita dal pubblico come un personaggio zen e proiettato verso al ... Leggi su specialmag (Di sabato 9 luglio 2022) Una nota soubrette si lascia andare ad una confessione intima: il suo percorso al GF Vip le ha riservato parentesi molto sofferte. Alfonso Signorini del GF Vip (fonte youtube)Gli strascichi dell’ultima edizione del “GF Vip” si stanno trascinando ben oltre la data di scadenza del format. Uno dei personaggi più amati dello show si è nelle ultime ore confessato al portale “The Pipol Gossip”: si tratta dell’ex volto di “Non è la Rai” Miriana Trevisan. L’ex gieffina è stata interrogata in merito al mancato invito al compleanno di Soleil Sorge, ma ha approfittato dello spazio sui media per rivelare alcuni retroscena da brividola sua esperienza nel reality per antonomasia. Nonostante le presunte zuffe coi fan su Twitter e le controversie circa la sua relazione con Biagio D’Anelli, Miriana è percepita dal pubblico come un personaggio zen e proiettato verso al ...

Pubblicità

borghi_claudio : @todorov_denis @boni_castellane Può essere che non conti nulla... Mica ci resto male?? il mio obiettivo è preciso e… - tylerssnose : @blurryaure mado stavo morendo con lui, peccato non gli abbia fatto il video ma lo necessitoooo - signorinatummis : Non riuscivo a rompere i cubetti del ghiaccio e stavo per mettermi a piangere siamo stabilissimi amïõ - gojden_ : tw// insetti stavo guardando un video su yt e ad un certo punto è entrato un insetto enorme che si è attaccato sul… - EmmaAvignano : Qui per dirvi che Montagne Verdi è Scorpione.E no non stavo scherzando. #jeru -