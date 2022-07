Nina Zilli ci parla de La California, il film che la vede per la prima volta attrice (Di sabato 9 luglio 2022) La nostra intervista video a Nina Zilli, cantautrice alla sua prima esperienza sul set de La California, film di Cinzia Bomoll presentato alle Giornate di Cinema di Riccione. Tra gli ospiti delle Giornate di Cinema di Riccione 2022 c'era anche lei, Nina Zilli. La cantautrice e conduttrice radiofonica emiliana, però, stavolta non era lì per deliziarci con la sua bellissima voce ma per presentare un film che la vede per la prima volta in veste di attrice. Parliamo de La California, lungometraggio della regista Cinzia Bomoll che avrà come voce narrante quella della compianta Piera Degli Esposti, e di cui sembra esserci ancora molto riserbo sui dettagli ... Leggi su movieplayer (Di sabato 9 luglio 2022) La nostra intervista video a, cantautrice alla suaesperienza sul set de Ladi Cinzia Bomoll presentato alle Giornate di Cinema di Riccione. Tra gli ospiti delle Giornate di Cinema di Riccione 2022 c'era anche lei,. La cantautrice e conduttrice radiofonica emiliana, però, stanon era lì per deliziarci con la sua bellissima voce ma per presentare unche laper lain veste di. Parliamo de La, lungometraggio della regista Cinzia Bomoll che avrà come voce narrante quella della compianta Piera Degli Esposti, e di cui sembra esserci ancora molto riserbo sui dettagli ...

Pubblicità

GammaStereoRoma : Nina Zilli & Nitro - Schiacciacuore - tommi_bianco04 : RT @MarFerrante17: Nina Zilli ha una voce pazzesca, uno stile pazzesco, ma gli italiani non sono pronti per questo… andate ad ascoltare que… - GammaStereoRoma : Nina Zilli - L'Uomo Che Amava Le Donne - MarFerrante17 : Nina Zilli mi ha risposto al tweet STO MALE ?????? - BestMovieItalia : Nina Zilli, dal palco al set con La California: la video-intervista per il suo debutto al cinema da Ciné 2022 -… -