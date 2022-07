New Amsterdam 4, le anticipazioni della settima e ultima puntata (15 luglio 2022) (Di sabato 9 luglio 2022) Venerdì 15 luglio alle 21.20 vanno in onda su Canale 5 gli ultimi quattro episodi della quarta stagione di New Amsterdam. Una serata, dunque, più lunga del solito che vede molti casi di pazienti in cerca di aiuto, un gruppo di anziani... Leggi su today (Di sabato 9 luglio 2022) Venerdì 15alle 21.20 vanno in onda su Canale 5 gli ultimi quattro episodiquarta stagione di New. Una serata, dunque, più lunga del solito che vede molti casi di pazienti in cerca di aiuto, un gruppo di anziani...

Pubblicità

andreastoolbox : #Ascolti dell’8 luglio: “Top Dieci” e “New Amsterdam” - AnnaMancini81 : Ascolti Tv venerdì 8 luglio 2022, Top Dieci 18.3%, New Amsterdam 10.8% - Nicola61408747 : In prima serata Top 10 registra 2,3 mln 18% supera New Amsterdam fermo a 1,3mln 10,8%. Ottima Rete 4 con Quarto Gra… - il_Case : Ascolti TV | Venerdì 8 luglio 2022. Top Dieci in replica (18.3%) stacca New Amsterdam (10.8%). Le Qualifiche di F1… - occhio_notizie : Ascolti tv di venerdì 8 luglio 2022: Top Dieci vince contro New Amsterdam #ascoltitv #datiauditel -