Netflix lancia una serie tv basata su un famoso film di Anne Hathaway: ecco quale (Di sabato 9 luglio 2022) Netflix sta lavorando ad una nuova serie tv ispirata ad un film amatissimo che ha visto come protagonisti Anne Hathaway e Jim Sturgess. Stiamo parlando di One Day, riadattamento cinematografico del romanzo di David Nicholls. La storia di Emma e Dexter sta quindi per approdare sul canale streaming. Ricordiamo la trama che ha emozionato tutto il mondo grazie all’interpretazione della Hathaway e Sturgess: i due protagonisti, Emma e Dexter appunto, si trovano e si perdono continuamente nel corso della loro vita, in un susseguirsi di eventi imprevedibili e segnati dal destino. Il 15 luglio 1988, giorno della loro laurea e del loro primo incontro, riveste un ruolo fondamentale e così sarà anche nella serie. Pare infatti che ogni episodio sarà incentrato sul 15 luglio di ogni ... Leggi su isaechia (Di sabato 9 luglio 2022)sta lavorando ad una nuovatv ispirata ad unamatissimo che ha visto come protagonistie Jim Sturgess. Stiamo parlando di One Day, riadattamento cinematografico del romanzo di David Nicholls. La storia di Emma e Dexter sta quindi per approdare sul canale streaming. Ricordiamo la trama che ha emozionato tutto il mondo grazie all’interpretazione dellae Sturgess: i due protagonisti, Emma e Dexter appunto, si trovano e si perdono continuamente nel corso della loro vita, in un susseguirsi di eventi imprevedibili e segnati dal destino. Il 15 luglio 1988, giorno della loro laurea e del loro primo incontro, riveste un ruolo fondamentale e così sarà anche nella. Pare infatti che ogni episodio sarà incentrato sul 15 luglio di ogni ...

Pubblicità

IsaeChia : Netflix lancia una serie tv basata su un famoso film di Anne Hathaway: ecco quale Scelti già i protagonisti e ini… - infoitscienza : Netflix lancia l’audio spaziale per tutti sviluppato da Sennheiser - tvdigitaldivide : Netflix lancia l’audio spaziale per tutti sviluppato da Sennheiser - Digital_Day : Su smartphone, tablet e PC diventa più facile godere di audio surround dei contenuti di Netflix, grazie alla tecnol… - CeotechI : RT @CeotechI: Netflix lancia l'audio spaziale per Stranger Things e altri #Ambeo #Audio #AudioSpaziale #Entertainment #MobileNews #Netflix… -