Nelle guerra di spie tra Putin e l'Occidente, la Svizzera fa la Svizzera (Di sabato 9 luglio 2022) Nei giorni scorsi la Bulgaria, uno degli alleati più fedeli dell'Unione Sovietica durante la guerra fredda, ha espulso 70 diplomatici russi. È l'ultimo Paese europeo a compiere un passo simile per ragione di sicurezza nazionale (l'Italia ne aveva espulsi 30 ad aprile). In totale, dal 24 febbraio scorso, cioè da quando le truppe russe hanno invaso l'Ucraina, oltre 500 diplomatici russi sono stati espulsi dai Paesi occidentali. Tra le poche eccezioni c'è la Svizzera, che nei giorni scorsi ha ospitato la Ukraine Recovery Conference (presente per il governo italiano Benedetto Della Vedova, sottosegretario agli Esteri). Berna, fedele alla sua politica di neutralità, ha resistito alle richieste di schierarsi nella guerra di intelligence tra Occidente e Russia. Così la Svizzera ha rafforzato ...

