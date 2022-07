Nel Donbass | traditi e traditori

Pubblicità

Le forze armate russe sembrano pronte a un attacco simultaneo e parallelo a Sloviansk e Kramatorsk,, almeno secondo le previsioni dell'Institute for the Study of War (Isw). Ieri sei ...... il ministero della Difesa russo sulla bandiera di Snake Island scrive: " Sullo sfondo dei fallimenti militari e di una massiccia ritirata delle truppe ucraine, il regime di Kiev ha ...Ucraina, le notizie in diretta oggi 9 luglio, 136° giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Putin. Ore 04:47 - Ambasciata russa, gli Stati Uniti vogliono ...Le autorita' statunitensi stanno inviando nuove armi in Ucraina, tra cui i lanciarazzi Himars, perche' vogliono prolungare il conflitto con ogni mezzo, denuncia l'Ambasciata russa ...