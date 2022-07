Nasce l’Associazione degli Imprenditori Cinesi di Zhejiang presieduta da Shengda Jiang (Di sabato 9 luglio 2022) l’Associazione degli Imprenditori Cinesi di ZheJiang in Calabria, presieduta da Shengda Jiang, è stata presentata ufficialmente al cospetto delle autorità regionali, provinciali e locali con una cerimonia a cui hanno preso parte 300 Imprenditori Cinesi che operano nella nostra regione: un evento che ha suggellato il rapporto economico, culturale e sociale tra le due comunità, dando vita al percorso di formazione dell’Associazione della Camera di Commercio Cinese di ZheJiang e della Cina d’Oltremare in Calabria. “La nostra associazione – ha dichiarato il presidente Jiang – diffonderà, attraverso tutti i suoi componenti, sentimenti di ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 9 luglio 2022)diin Calabria,da, è stata presentata ufficialmente al cospetto delle autorità regionali, provinciali e locali con una cerimonia a cui hanno preso parte 300che operano nella nostra regione: un evento che ha suggellato il rapporto economico, culturale e sociale tra le due comunità, dando vita al percorso di formazione deldella Camera di Commercio Cinese die della Cina d’Oltremare in Calabria. “La nostra associazione – ha dichiarato il presidente– diffonderà, attraverso tutti i suoi componenti, sentimenti di ...

