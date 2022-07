Napoli, Spalletti: “Voglio tenere Koulibaly, Mertens e Fabian Ruiz. Olivera e Kvaratskhelia stimolatissimi”. VIDEO (Di sabato 9 luglio 2022) Conferenza stampa per Luciano Spalletti, a Dimaro. Il tecnico toscano ha iniziato la seconda stagione sulla panchina del Napoli. DIMARO, CONFERENZA STAMPA Spalletti. Al Teatro di Dimaro, Spalletti , insieme a Giuntoli, ha parlato in conferenza stampa. L’allenatore ha salutato la platea e ha evidenziato gli obiettivi stagionali della formazione partenopea. Che parte dal terzo posto dell’anno passato che forse ha lasciato un po’ l’amaro in bocca in qualcuno, visto che a un certo punto gli azzurri erano in testa alla classifica. Ma non si è nascosto neanche sul mercato. IL Napoli VUOLE tenere Koulibaly, Mertens E Fabian Ruiz “So dove si va a parare se già parliamo di mercato, tra Koulibaly, ... Leggi su napolipiu (Di sabato 9 luglio 2022) Conferenza stampa per Luciano, a Dimaro. Il tecnico toscano ha iniziato la seconda stagione sulla panchina del. DIMARO, CONFERENZA STAMPA. Al Teatro di Dimaro,, insieme a Giuntoli, ha parlato in conferenza stampa. L’allenatore ha salutato la platea e ha evidenziato gli obiettivi stagionali della formazione partenopea. Che parte dal terzo posto dell’anno passato che forse ha lasciato un po’ l’amaro in bocca in qualcuno, visto che a un certo punto gli azzurri erano in testa alla classifica. Ma non si è nascosto neanche sul mercato. ILVUOLE“So dove si va a parare se già parliamo di mercato, tra, ...

Pubblicità

DiMarzio : #Napoli, le parole di #Giuntoli dal ritiro su #Koulibaly: 'Da altri club ancora nessuna offerta' - sportli26181512 : Napoli, #Giuntoli su #Koulibaly: 'Ancora nessuna offerta per il ragazzo': Va oggi in scena Dimaro, sede del ritiro… - sportli26181512 : Napoli, #Spalletti: “Vogliamo tenere Koulibaly, Mertens e Fabian Ruiz”: Il tecnico azzurro ha iniziato a Dimaro la… - ivan__serio : #Giuntoli: “#Koulibaly ha detto che deve guardarsi intorno, ringrazio #Ospina e per il momento anche #Mertens”.… - napolipiucom : Napoli, Spalletti: “Voglio tenere Koulibaly, Mertens e Fabian Ruiz. Olivera e Kvaratskhelia stimolatissimi'. VIDEO… -