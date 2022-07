Napoli | Spalletti | ' Noi vorremmo tenerli tutti | però'

(Di sabato 9 luglio 2022) Il mercato tiene in banco in casa. L'allenatoreaffronta il tema di petto in conferenza stampa, anticipando le domande dei cronisti. "Quanto a Koulibaly, Mertens e Fabian Ruiz - ha ...

Pubblicità

DiMarzio : #Napoli, le parole di #Spalletti: 'Abbiamo preparato un'altra fascia per #Koulibaly, ma extralarge: quella di… - DiMarzio : #Napoli, le parole di #Giuntoli dal ritiro su #Koulibaly: 'Da altri club ancora nessuna offerta' - claudioruss : #Giuntoli: “#Koulibaly ha rifiutato la #Juventus? Per noi è incedibile”. #Spalletti: “Per lui è già pronta la fasci… - ildarion_1926 : RT @Napoli_Report: #Spalletti: “#Ospina? Nessuna delusione, i calciatori possono scegliere il loro futuro e ha fatto un’altra scelta. Accet… - ArenaSportiva1 : ?? Spalletti: “#Koulibaly - #Meret - #Fabian? Se saranno sereni e motivati, il #Napoli potrà disputare partite impor… -

Rinnovi e nuovi acquisti, ilè al lavoro sul mercato per consegnare nelle mani diuna rosa sempre più competitiva in vista della prossima stagione. A fare il punto sulle trattative azzurre è il direttore sportivo ...Il mercato tiene in banco in casa. L'allenatoreaffronta il tema di petto in conferenza stampa, anticipando le domande dei cronisti. "Quanto a Koulibaly, Mertens e Fabian Ruiz - ha spiegato a Dimaro l'allenatore ...Il tecbico svela le strategie di mercato del club. Lotito chiude per Provedel e Maximiano. Caicedo perde l'arbitrato con il Genoa. Pole di Verstappen in Austria ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...