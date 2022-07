Napoli, Spalletti in conferenza: “Koulibaly sarà il nuovo capitano” (Di sabato 9 luglio 2022) Napoli conferenza Spalletti – Prima giornata di ritiro per il Napoli, allenamento con seduta mattutina e pomeridiana con partitella anche dove il neoacquisto Kvicha Kvaratskhelia ha anche segnato. Napoli, Spalletti in conferenza: “Koulibaly sarà il nuovo capitano del Napoli”. Oggi alle 19:30 è andata in scena la prima conferenza stampa di Luciano Spalletti con Giuntoli da Dimaro. Ecco di seguito le dichiarazioni rilasciate dall’allenatore e dal D.S. del Napoli: “Kvaratskhelia ed Oliveira sono stimolantissimi, sono arrivati il giorno corretto per fare le visite così da poter partire subito in ritiro. Sappiamo cos’è successo al terzino ... Leggi su seriea24 (Di sabato 9 luglio 2022)– Prima giornata di ritiro per il, allenamento con seduta mattutina e pomeridiana con partitella anche dove il neoacquisto Kvicha Kvaratskhelia ha anche segnato.in: “ildel”. Oggi alle 19:30 è andata in scena la primastampa di Lucianocon Giuntoli da Dimaro. Ecco di seguito le dichiarazioni rilasciate dall’allenatore e dal D.S. del: “Kvaratskhelia ed Oliveira sono stimolantissimi, sono arrivati il giorno corretto per fare le visite così da poter partire subito in ritiro. Sappiamo cos’è successo al terzino ...

