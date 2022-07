Napoli, Spalletti: «Futuro di Koulibaly? La volontà del club è chiara» (Di sabato 9 luglio 2022) Luciano Spalletti esce allo scoperto: le dichiarazioni del tecnico del Napoli sul Futuro di Kalidou Koulibaly Luciano Spalletti inaugura la stagione del Napoli in conferenza stampa. Le parole del tecnico, che ha fatto il punto sul Futuro di Koulibaly e non solo. Koulibaly – «Lui, Fabian e Mertens? Se saranno sereni e motivati il Napoli può andare a disputare partite molto importanti, come lo scorso campionato. La società sta facendo proposte contrattuali importanti, quindi la nostra volontà è che siano giocatori nostri. Viste le difficoltà che sta vivendo il calcio, però, non ce la faccio ad essere spietato come molti miei colleghi quando parlano delle loro società. Si tratterà ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 luglio 2022) Lucianoesce allo scoperto: le dizioni del tecnico delsuldi KalidouLucianoinaugura la stagione delin conferenza stampa. Le parole del tecnico, che ha fatto il punto suldie non solo.– «Lui, Fabian e Mertens? Se saranno sereni e motivati ilpuò andare a disputare partite molto importanti, come lo scorso campionato. La società sta facendo proposte contrattuali importanti, quindi la nostraè che siano giocatori nostri. Viste le difficoltà che sta vivendo il calcio, però, non ce la faccio ad essere spietato come molti miei colleghi quando parlano delle loro società. Si tratterà ...

Pubblicità

DiMarzio : #Napoli, le parole di #Giuntoli dal ritiro su #Koulibaly: 'Da altri club ancora nessuna offerta' - claudioruss : #Giuntoli: “#Koulibaly ha rifiutato la #Juventus? Per noi è incedibile”. #Spalletti: “Per lui è già pronta la fasci… - sportface2016 : +++#Napoli, #Giuntoli: '#Juventus su #Koulibaly? Nessun discorso, per noi è incedibile'. #Spalletti: 'Lo aspetta un… - erosazzurro : RT @ivan__serio: #Giuntoli a #Dimaro22: “#Koulibaly è incedibile”. #Spalletti aggiunge: “Per lui è pronta la fascia da capitano”. Mai vis… - fedecaccy : RT @claudioruss: #Giuntoli: “#Koulibaly ha rifiutato la #Juventus? Per noi è incedibile”. #Spalletti: “Per lui è già pronta la fascia di ca… -