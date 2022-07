Napoli, seduta pomeridiana a Dimaro: palestra e personalizzato in campo per Olivera (Di sabato 9 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAllenamento pomeridiano sul campo di Carciato di Dimaro-Folgarida. La squadra dopo una prima fase di attivazione si è spostata a bordo campo per una serie di torelli. A seguire il gruppo ha svolto esercizi di possesso palla e partita a campo ridotto gialli contro blu. Zanoli ha svolto l’intera seduta in gruppo. Olivera ha svolto personalizzato in palestra e personalizzato in campo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAllenamento pomeridiano suldi Carciato di-Folgarida. La squadra dopo una prima fase di attivazione si è spostata a bordoper una serie di torelli. A seguire il gruppo ha svolto esercizi di possesso palla e partita aridotto gialli contro blu. Zanoli ha svolto l’interain gruppo.ha svoltoinin. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

