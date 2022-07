Napoli: rivedi la conferenza di Spalletti e Giuntoli di inizio stagione (VIDEO) (Di sabato 9 luglio 2022) La conferenza stampa di inizio stagione di Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti, rispettivamente direttore sportivo e allenatore del Napoli. I due sono intervenuto dal ritiro di Dimaro per presentare l’imminente stagione, toccando numerosi temi. Giuntoli si è ovviamente focalizzato sul mercato, da Koulibaly a Dybala fino a Mertens e Fabian Ruiz. Ecco il VIDEO integrale delle loro parole. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 luglio 2022) Lastampa didi Cristianoe Luciano, rispettivamente direttore sportivo e allenatore del. I due sono intervenuto dal ritiro di Dimaro per presentare l’imminente, toccando numerosi temi.si è ovviamente focalizzato sul mercato, da Koulibaly a Dybala fino a Mertens e Fabian Ruiz. Ecco ilintegrale delle loro parole. SportFace.

