Napoli, primo giorno di ritiro a Dimaro-Folgarida (Di sabato 9 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoprimo allenamento sul campo di Carciato di Dimaro-Folgarida per il Napoli. La squadra è scesa in campo alle 10:00 dopo aver salutato il pubblico presente si è messa a lavoro agli ordini di mister Spalletti. Il gruppo dopo una fase di attivazione in palestra si è spostata sul campo dove ha svolto attivazione in movimento, lavoro aerobico ed esercitazioni tecnica a gruppi. Zanoli ha svolto i consueti test medici e svolto parte della seduta con la squadra. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoallenamento sul campo di Carciato diper il. La squadra è scesa in campo alle 10:00 dopo aver salutato il pubblico presente si è messa a lavoro agli ordini di mister Spalletti. Il gruppo dopo una fase di attivazione in palestra si è spostata sul campo dove ha svolto attivazione in movimento, lavoro aerobico ed esercitazioni tecnica a gruppi. Zanoli ha svolto i consueti test medici e svolto parte della seduta con la squadra. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

sscnapoli : ?? Primo allenamento a Dimaro-Folgarida ?? - sscnapoli : ?? Primo giorno in azzurro per @MathiasOlivera5 e Kvaratskhelia ?? ?? - DiMarzio : #Napoli, inizia il raduno: il primo ad arrivare è #Kvaratskhelia - infoitsport : Ritiro Dimaro, primo allenamento per il Napoli: test medici per Zanoli - NCN_it : Il report del primo allenamento da #Dimaro: lavoro aerobico ed esercitazioni a gruppi #DimaroFolgarida #Dimaro22… -