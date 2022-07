Napoli | muore a 20 anni accendendo il barbecue | il gesto che gli costa la vita

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 luglio 2022)a 20il. È accaduto a Casoria, vicino a, nella sera di giovedì 7 luglio quando Filippo Marzatico ha tentato di accendere il fuoco con l'alcol. Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo ha acceso una griglia utilizzando l'alcool etilico per alimentare il fuoco e la fiammata di ritorno lo ha travolto e ustionato. Inutile il trasporto d'urgenza all'ospedale Cardarelli in ambulanza. Anche se in un primo momento non è stato giudicato in pericolo di, il 20enne è deceduto "per complicazioni cliniche sopraggiunte". Filippo era molto noto aper la sua attività di dj, con il nome di Filip Master. Tra i tanti messaggi lasciati su social, anche quello dell'amico Wilder: "In un odei giorni miei più felici, tanto sognato, ...