Napoli: Kvaratskhelia ha scelto la maglia 77 (Di sabato 9 luglio 2022) Grande attesa per vedere all'opera con la maglia del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, il "Messi georgiano", arrivato a disposizione di Luciano Spalletti dalla Dinamo Batumi, club del suo paese che il ...

sscnapoli : ?? Primo giorno in azzurro per @MathiasOlivera5 e Kvaratskhelia ?? ?? - DiMarzio : #Napoli, inizia il raduno: il primo ad arrivare è #Kvaratskhelia - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Kvaratskhelia è un nuovo giocatore del Napoli ? - cn1926it : #Kvaratskhelia ha fatto la sua scelta: ecco il numero di maglia dell’esterno georgiano - cn1926it : Termina il primo allenamento: ovazione dei tifosi per #Kvaratskhelia -