Naomi Campbell si laurea a 52 anni: “Non mollate mai” (Di sabato 9 luglio 2022) Un traguardo alla volta. Dopo aver sfilato per Balenciaga durante la Paris Fashion Week dedicata all’Haute Couture, Naomi Campbell si è laureata all’università per le Arti Creative di Londra. Niente abiti luccicanti o alta moda, ma un look per lei insolito: toga e tocco. A celebrare l’obiettivo anche la mamma Valerie Morris Campbell, che ha posato orgogliosa accanto alla figlia. Alla cerimonia per festeggiare i nuovi dottori, alla modella è stato conferito, a sorpresa, anche un dottorato onorario per i suoi innumerevoli contributi all’industria della moda. Poi il lancio del cappello, come da tradizione, e l’emozione inevitabile per il raggiungimento di una importante meta. La Campbell ha anche tenuto un discorso di ringraziamento: Non arrendetevi mai, non permettere a nessuno di cambiare il modo in cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Un traguardo alla volta. Dopo aver sfilato per Balenciaga durante la Paris Fashion Week dedicata all’Haute Couture,si èta all’università per le Arti Creative di Londra. Niente abiti luccicanti o alta moda, ma un look per lei insolito: toga e tocco. A celebrare l’obiettivo anche la mamma Valerie Morris, che ha posato orgogliosa accanto alla figlia. Alla cerimonia per festeggiare i nuovi dottori, alla modella è stato conferito, a sorpresa, anche un dottorato onorario per i suoi innumerevoli contributi all’industria della moda. Poi il lancio del cappello, come da tradizione, e l’emozione inevitabile per il raggiungimento di una importante meta. Laha anche tenuto un discorso di ringraziamento: Non arrendetevi mai, non permettere a nessuno di cambiare il modo in cui ...

