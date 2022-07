Mussolini “comunista” e Liliana Segre “di colore” | tutti gli strafalcioni dell’esame di maturità 2022

(Di sabato 9 luglio 2022) C’è chi definisce “” Benito. O chi scambia la “siepe” di Giacomo Leopardi per un cespuglio. Ma anche chi pensa che David Sassoli sia ancora vivo o confessa candidamente di non sapere chi sia Sergio Mattarella. La raccolta deglididi Skuola.net riporta i racconti delle ragazze e dei ragazzi che sono stati protagonisti dei colloqui o che hanno semplicemente assistito alle interrogazioni. Da quest’anno, infatti, è tornato il pubblico agli orali dopo due anni di contingentamento causa pandemia. E quindi sono aumentati i delatori. Ma, come sempre, a commettere clamorosi scivoloni non sono stati solo i maturandi. Verga e Pascoli Come quello che è capitato a Verga e Pascoli. Uno studente ha pensato bene di fonderli insieme ...

QueldiNon è andata benissimo nemmeno a Giacomo Leopardi. 'L'Infinito' nella cui 'siepe, che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude' è diventato un 'cespuglio' ...Era un(e non perché fossero informati sulle sue origini socialiste). Per un altro è morto decapitato. Gabriele D'Annunzio "Un estetista". Come no, vado a farmi le mani e i ...Leggo oggi sul Quotidiano Nazionale un interessante articolo nel quale si passa in rassegna l’ultimo “bestiario” dei maturandi 2022: da Sergio Mattarella “chi era costui” a Mussolini “un comunista”, ...Il bestiario direttamente dall’ultimo esame. "Mattarella Non so chi sia". "Segre Deportata perché ‘di colore’" ...