Musk-Twitter, l'affare salta e l'azienda pronta a fare causa (Di sabato 9 luglio 2022) Musk-Twitter, il matrimonio non s'ha da fare. Dopo un lungo tiremmolla è arrivata la decisione dell'imprenditore sudafricano, che rinuncia all'affare da 44 miliardi di dollari. La conferma arriva dalla lettera che il team legale del fondatore di Tesla ha inviato al board di Twitter e alla Sec, l'organo di controllo del mercato statunitense, in cui Elon Musk sostiene che "Twitter non ha rispettato diversi aspetti dell'accordo", con particolare riferimento alle informazione sui profili falsi e alla quantità di spam presente sulla piattaforma. Parere non condiviso dalla compagnia, che ha subito replicato affermando di essere pronta ad andare fino in fondo per far rispettare l'accordo firmato tra le parti. Questo dello spam è il punto ... Leggi su panorama (Di sabato 9 luglio 2022), il matrimonio non s'ha da. Dopo un lungo tiremmolla è arrivata la decisione dell'imprenditore sudafricano, che rinuncia all'da 44 miliardi di dollari. La conferma arriva dalla lettera che il team legale del fondatore di Tesla ha inviato al board die alla Sec, l'organo di controllo del mercato statunitense, in cui Elonsostiene che "non ha rispettato diversi aspetti dell'accordo", con particolare riferimento alle informazione sui profili falsi e alla quantità di spam presente sulla piattaforma. Parere non condiviso dalla compagnia, che ha subito replicato affermando di esseread andare fino in fondo per far rispettare l'accordo firmato tra le parti. Questo dello spam è il punto ...

