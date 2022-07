Musk rinuncia ad acquistare Twitter. I vertici del social: “Ci vediamo in tribunale” (Di sabato 9 luglio 2022) E' con un sostanziale "ci vediamo in tribunale" (dove siamo fiduciosi di vincere) che Twitter ha replicato all'ultima piroetta di Elon Musk, che a meno di tre mesi dal lancio della sua strombazzata operazione di conquista sul social media ha deciso una clamorosa marcia indietro, accusando la società di aver fornito "cifre false". Il magnate sudafricano, che a differenza di altri episodi nella vicenda ha effettuato questo specifico passo nel modo più formale possibile, con una comunicazione del suo ufficio legale alla Sec, l'autorità di vigilanza sulla Finanza Usa, sostiene che Twitter ha fornito informazioni "false e fuorvianti" sul numero di account finti (fake) e pubblicitari (spam). In pratica le utenze dietro le quali non vi è una vera persona fisica o una società identificate, e ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 9 luglio 2022) E' con un sostanziale "ciin" (dove siamo fiduciosi di vincere) cheha replicato all'ultima piroetta di Elon, che a meno di tre mesi dal lancio della sua strombazzata operazione di conquista sulmedia ha deciso una clamorosa marcia indietro, accusando la società di aver fornito "cifre false". Il magnate sudafricano, che a differenza di altri episodi nella vicenda ha effettuato questo specifico passo nel modo più formale possibile, con una comunicazione del suo ufficio legale alla Sec, l'autorità di vigilanza sulla Finanza Usa, sostiene cheha fornito informazioni "false e fuorvianti" sul numero di account finti (fake) e pubblicitari (spam). In pratica le utenze dietro le quali non vi è una vera persona fisica o una società identificate, e ...

