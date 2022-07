Mottola | festival internazionale della chitarra | unica data in Puglia per Marco Tamayo Stasera

(Di sabato 9 luglio 2022) Di seguito un comto diffuso dagli organizzatori: Tutto pronto per l’indi. Sabato 9 luglio (ore 20:45, auditorium Manzoni di, ingresso libero) riflettori puntati su questo chitarrista cubano di famache sarà ospite del- Città di, in corso di svolgimento nella cittadina in provincia di Taranto sino a domenica. Vincitore di numerosi premi, vanta un repertorio che copre tutti gli stili. È membro di giurie internazionali e ospite fisso di master ine in diverse Università e Accademie. Numerosi compositori, tra cui Leo Brouwer, gli hanno ...

Laurenza ha collaborato con note cantanti jazz come Virginia Sorrentino ed Ileana Cotrubas. Da qualche anno si dedica anche alla musica popolare. Nella serata di chiusura del festival, presenterà il suo spettacolo "Una serata tra amici", con De Gregori e altri ospiti, con il trio di Daniele Gorgone che si esibirà insieme alla cantante Ileana Cotrubas.