Mosca chiude il Nord Stream 1 per manutenzione, la Germania teme che lo stop al gas diventi definitivo: “Rischiamo una grave recessione” (Di sabato 9 luglio 2022) Con l’eventuale stop alle forniture di gas russo, la Germania rischia una grave recessione. A Berlino sono giorni delicati, soprattutto per la questione del Nord Stream 1: la Russia ha ridotto il flusso del gasdotto che attraversa il Mar Baltico, adducendo come giustificazione dei problemi tecnici. Le turbine incriminate al momento si trovano nelle officine del gruppo tedesco Siemens in Canada. La Germania le rivuole indietro per restituirle alla Russia e alleviare così le conseguenze delle sanzioni, mentre Kiev ha chiesto al Canada a restituire le turbine della Gazprom all’Ucraina, esortando Berlino a “non cedere al ricatto del Cremlino“. Nel frattempo, però, lunedì il gasdotto sarà chiuso del tutto per una manutenzione ordinaria, già prevista da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Con l’eventualealle forniture di gas russo, larischia una. A Berlino sono giorni delicati, soprattutto per la questione del1: la Russia ha ridotto il flusso del gasdotto che attraversa il Mar Baltico, adducendo come giustificazione dei problemi tecnici. Le turbine incriminate al momento si trovano nelle officine del gruppo tedesco Siemens in Canada. Lale rivuole indietro per restituirle alla Russia e alleviare così le conseguenze delle sanzioni, mentre Kiev ha chiesto al Canada a restituire le turbine della Gazprom all’Ucraina, esortando Berlino a “non cedere al ricatto del Cremlino“. Nel frattempo, però, lunedì il gasdotto sarà chiuso del tutto per unaordinaria, già prevista da ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Cingolani: 'Con la chiusura temporanea del Nord Stream i prezzi del gas aumenteranno'. Per il ministro della Transi… - LuigiF97101292 : RT @italiaserait: Gas: “Se Mosca chiude il rubinetto, per l’Italia si prospetta il rischio di recessione”, avverte Visco (Bankitalia) https… - zazoomblog : Gas: “Se Mosca chiude il rubinetto per l’Italia si prospetta il rischio di recessione” avverte Visco (Bankitalia) -… - italiaserait : Gas: “Se Mosca chiude il rubinetto, per l’Italia si prospetta il rischio di recessione”, avverte Visco (Bankitalia) - LiberoReporter : Gas russo, che succederà se Mosca chiude i rubinetti? -