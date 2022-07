Morto a 44 anni Emanuele Vaccarini, il “gladiatore” di “Avanti un altro”. Sonia Bruganelli: “Riposa in pace gigante buono” (Di sabato 9 luglio 2022) È Morto a 44 anni il “gladiatore” del quiz “Avanti un altro”, condotto da Paolo Bonolis sulle reti Mediaset. Emanuele Vaccarini, questo il suo nome, aveva recentemente condiviso un post sui social, nel quale annunciava un problema di salute. Sui motivi del decesso, che ha colto tutti di sorpresa, c’è ancora massima riservatezza da parte di parenti e amici. Nel programma di Bonolis, Vaccarini, appassionato di bodybuilding e arti marziali miste, interpretava un gladiatore e poneva ai concorrenti domande sull’antica Roma. Tra i messaggi di addio e di cordoglio, soprattutto da parte della grande famiglia di “Avanti un altro”, spicca quello della moglie del conduttore, Sonia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Èa 44il “” del quiz “un”, condotto da Paolo Bonolis sulle reti Mediaset., questo il suo nome, aveva recentemente condiviso un post sui social, nel quale annunciava un problema di salute. Sui motivi del decesso, che ha colto tutti di sorpresa, c’è ancora massima riservatezza da parte di parenti e amici. Nel programma di Bonolis,, appassionato di bodybuilding e arti marziali miste, interpretava une poneva ai concorrenti domande sull’antica Roma. Tra i messaggi di addio e di cordoglio, soprattutto da parte della grande famiglia di “un”, spicca quello della moglie del conduttore,...

