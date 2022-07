Monza | presentate le nuove maglie

(Di sabato 9 luglio 2022) Ilpresenta leper la prossima stagione: si celebra la promozione in Serie A e i 110 anni del club Ilha presentato leper la prossima stagione. Una doppia celebrazione, perchè se da una parte si celebra l’approdo in Serie A, dall’altro c’è da festeggiare i 110 anni del club. Una maglia speciale per l’esordio in Serie ?? nell’anno del 110° compleanno del???? Preordinala ora! ?#AC#Kits pic.twitter.com/0rn6T4XbkC— AC(@AC) July 9, 2022 Ad indossare per primi leci sono Andrea Ranocchia, Stefano Sensi, Alessio Cragno e Michele Di Gregorio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

