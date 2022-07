(Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – Unaustriaco che, calandosi in corda doppia dalla vetta delladi, era rimastonel, è stato salvato dalalpino del Veneto. L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è volato alle Tre Cime, ha effettuato un sorvolo individuando la coppia ed è sceso al Rifugio Auronzo a lasciare l’equipe medica. Tornata a circa 2.700 metri di quota, con parecchio vento, l’eliambulanza ha calato il tecnico di eliper una sessantina di metri con il verricello. Il soccorritore ha agganciato le corde e raggiunto l’, per poi recuperarlo. In una seconda rotazione ha poi imbarcato anche la compagna ferma in sosta più sopra. Entrambi sono stati trasportati al Rifugio Auronzo. ...

Pubblicità

man_groove : RT @man_groove: 'Orientò l'amore dei suoi giovani verso la montagna, convinto che chi ama la montagna e ne vive il suo fascino, si tempra a… - StraNotizie : Montagna, alpinista sospeso nel vuoto su Cima Grande Lavaredo: soccorso - techprincess_it : RT @FjonaCakalli: E' appena uscito sul canale #YouTube un #vlog al quale sono molto affezionata: parla di #montagna, di #tecnologia e c'è a… - Radio24_news : RT @24Mattino: Città d'arte e la montagna, il #turismo ha bisogno di regole ???Ne parliamo con @DarioNardella, sindaco di #Firenze e Nive… - 24Mattino : Città d'arte e la montagna, il #turismo ha bisogno di regole ???Ne parliamo con @DarioNardella, sindaco di… -

Il soccorritore ha agganciato le corde e raggiunto l', per poi recuperarlo. In una seconda rotazione ha poi imbarcato anche la compagna ferma in sosta più sopra. Entrambi sono stati ...... è come l'Everest per l'". Diretta/ Giro Donne 2022 streaming video Rai 9tappa: in strada, ... il fondale si alza da 5.000 a 50 metri, una vera rampa, e si creano onde a forma di, ...AURONZO DI CADORE - Ieri sera verso le 20.15 la Centrale del 118 è stata allertata per un alpinista austriaco che, calandosi in corda doppia dalla vetta della Cima Grande ...Proseguono le attività di ricerca via terra e con l'ausilio dei droni sulla Marmolada nel giorno del lutto cittadino. All'alba 14 soccorritori più ...