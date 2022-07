Mondiali in Qatar, due novità in assoluto: telecamere negli spogliatoi e niente ricognizioni sul campo (Di sabato 9 luglio 2022) Si avvicina sempre più l’inizio del Mondiale in Qatar, nel mese di novembre prenderà il via una competizione che preannuncia grande spettacolo. La nazionale italiana ha fallito la qualificazione e non potrà partecipare, per la vittoria si preannuncia una grande bagarre con tante nazionali in corsa. Lo scenario invernale rappresenta già uno scenario veramente mozzafiato in un posto incantevole, inoltre sono state annunciate altre novità. In primo lungo è stata confermata la presenza telecamere negli spogliatoi degli stadi, conferenze stampa tutte in unico luogo e niente giro di ricognizione sul campo il giorno prima della partita. La prima è stata una novità introdotta per favorire le televisioni. L’ultima decisione è arrivata per tutelare i campi: le ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 9 luglio 2022) Si avvicina sempre più l’inizio del Mondiale in, nel mese di novembre prenderà il via una competizione che preannuncia grande spettacolo. La nazionale italiana ha fallito la qualificazione e non potrà partecipare, per la vittoria si preannuncia una grande bagarre con tante nazionali in corsa. Lo scenario invernale rappresenta già uno scenario veramente mozzafiato in un posto incantevole, inoltre sono state annunciate altre. In primo lungo è stata confermata la presenzadegli stadi, conferenze stampa tutte in unico luogo egiro di ricognizione sulil giorno prima della partita. La prima è stata unaintrodotta per favorire le televisioni. L’ultima decisione è arrivata per tutelare i campi: le ...

