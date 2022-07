Mondiali 2006, Zambrotta: “Io, Barone e la scaramanzia dell’omelette” | VIDEO (Di sabato 9 luglio 2022) Gianluca Zambrotta, ex calciatore del Milan, ha raccontato qualche retroscena sulla vittoria del Mondiale nel 2006. L'aneddoto sull'omelette, che diventò poi una vera e propria scaramanzia Leggi su pianetamilan (Di sabato 9 luglio 2022) Gianluca, ex calciatore del Milan, ha raccontato qualche retroscena sulla vittoria del Mondiale nel. L'aneddoto sull'omelette, che diventò poi una vera e propria

Pubblicità

SFilini : RT @LucianoMoggi: #Buffon, #Cannavaro, #Zambrotta, #Camoranesi, #DelPiero, #Trezeguet, #Vieira, #Thuram, #Henry, #Zidane, #Lippi, #Ferrara,… - coraline222222 : RT @Frances59546252: Così come nel 1968,2021 europei; mondiali 1970,1982,1992,2006 e 1990,anno in cui meritavano il titolo grazie anche all… - CristianCegagge : RT @LucianoMoggi: #Buffon, #Cannavaro, #Zambrotta, #Camoranesi, #DelPiero, #Trezeguet, #Vieira, #Thuram, #Henry, #Zidane, #Lippi, #Ferrara,… - Frances59546252 : Così come nel 1968,2021 europei; mondiali 1970,1982,1992,2006 e 1990,anno in cui meritavano il titolo grazie anche… - gianmar42973901 : RT @LucianoMoggi: #Buffon, #Cannavaro, #Zambrotta, #Camoranesi, #DelPiero, #Trezeguet, #Vieira, #Thuram, #Henry, #Zidane, #Lippi, #Ferrara,… -